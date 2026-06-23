Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына лидера «Руки вверх»

Студент, похитивший мопед у сына Сергея Жукова, обжаловал приговор
Vladimir Andreev/Global Look Press

Сторона защиты Максима Меркулова, укравшего мопед у сына лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова подала апелляцию на решение Останкинского суда Москвы. Об этом заявил РИА Новости адвокат Азар Меликахмедов.

Суд ранее назначил Меркулову 3 года принудительных работ с удержанием 10% от заработка.

Защита утверждает, что суд неверно квалифицировал действия подсудимого, заменив гражданско-правовой характер ситуации (находку вещи) составом преступления (кражей). По словам адвоката, Меркулов не знал владельца и не имел возможности оперативно вернуть имущество, посчитав его оставленным. Защитники также подчеркивают, что подсудимый не избавлялся от трекера AirTag, по которому мопед был обнаружен, и заранее сообщил в полицию о находке, а также опубликовал объявление в тематических группах.

Согласно материалам следствия, студент нашел информацию о бесхозном транспортном средстве в Telegram и направил за ним курьера. Спустя некоторое время супруга Сергея Жукова обратилась в правоохранительные органы, что привело к возбуждению дела о крупной краже.

Транспорт вернули владельцам еще в ноябре прошлого года. Стоимость мопеда в материалах дела была оценена в 374 тысячи рублей (или до 451 тысячи с учетом запчастей), при этом потерпевшая заявила об отсутствии материальных претензий. Защита настаивает на завышении рыночной стоимости, указывая, что с учетом износа и повреждений цена модели 2024 года не превышает 250 тысяч рублей.

Ранее вор украл 34 телефона у гостей фестиваля и спрятал их в штанах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!