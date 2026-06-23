Студент обжаловал приговор по делу о краже мопеда у сына лидера «Руки вверх»

Сторона защиты Максима Меркулова, укравшего мопед у сына лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова подала апелляцию на решение Останкинского суда Москвы. Об этом заявил РИА Новости адвокат Азар Меликахмедов.

Суд ранее назначил Меркулову 3 года принудительных работ с удержанием 10% от заработка.

Защита утверждает, что суд неверно квалифицировал действия подсудимого, заменив гражданско-правовой характер ситуации (находку вещи) составом преступления (кражей). По словам адвоката, Меркулов не знал владельца и не имел возможности оперативно вернуть имущество, посчитав его оставленным. Защитники также подчеркивают, что подсудимый не избавлялся от трекера AirTag, по которому мопед был обнаружен, и заранее сообщил в полицию о находке, а также опубликовал объявление в тематических группах.

Согласно материалам следствия, студент нашел информацию о бесхозном транспортном средстве в Telegram и направил за ним курьера. Спустя некоторое время супруга Сергея Жукова обратилась в правоохранительные органы, что привело к возбуждению дела о крупной краже.

Транспорт вернули владельцам еще в ноябре прошлого года. Стоимость мопеда в материалах дела была оценена в 374 тысячи рублей (или до 451 тысячи с учетом запчастей), при этом потерпевшая заявила об отсутствии материальных претензий. Защита настаивает на завышении рыночной стоимости, указывая, что с учетом износа и повреждений цена модели 2024 года не превышает 250 тысяч рублей.

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