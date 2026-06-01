Раскрыты новые детали кражи электромопеда у жены Сергея Жукова

Студент, которого обвиняют в краже электромопеда у жены Сергея Жукова, готов возместить ущерб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«На заседании по делу о пропаже электромопеда Регины Бурд студент заявил, что готов полностью выплатить стоимость транспорта — 451 тысячу рублей. При этом молодой человек продолжает настаивать, что не совершал кражу», – говорится в публикации.

По версии защиты, студент узнал о брошенном электромопеде из Telegram-канала для любителей транспорта. В публикации утверждалось, что техника давно никому не принадлежит. Молодой человек забрал мопед с помощью курьера, а затем разместил объявление о находке в профильном сообществе в надежде найти владельца.

Защита также настаивает, что мопед был поврежден еще до того, как попал к студенту. Кроме того, по мнению адвокатов, оценка его стоимости могла быть проведена с нарушениями. Рыночная цена техники составляет 451 тысячу рублей.

