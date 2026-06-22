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Культура

Вор украл 34 телефона у гостей фестиваля и спрятал их в штанах

В Испании после фестиваля Sonar арестовали вора, укравшего 34 телефона
Jon Nazca/Reuters

В испанском городе Оспиталитет полиция арестовала вора, укравшего 34 мобильных телефона во время фестиваля Sonar. Об этом сообщает Barcelona Press.

В полиции рассказали, что в ночь на 21 июня от посетителей фестиваля поступило множество сообщений о том, что их мобильные устройства были украдены возле одной из главных сцен.

Вора удалось оперативно задержать. Выяснилось, что мужчина спрятал 34 мобильных телефона у себя в штанах. Несколько устройств уже удалось вернуть владельцам.

Организаторы фестиваля пообещали пересмотреть подход к безопасности гостей и в дальнейшем тесно сотрудничать с организаторами для предотвращения подобных инцидентов.

Накануне полиция случайно нашла украденную картину Пикассо вместе с килограммами наркотиков.

Ранее воры за четыре минуты обнесли аукционный дом в Италии и спокойно ушли.

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