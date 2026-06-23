В Госдуме предложили обеспечить выпускников медвузов жильем на время практики

Выпускникам медвузов нужно предоставлять жилье на время обязательной отработки у наставника, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий уточнил, что речь идет о тех, кто учился по специальности «лечебное дело». Для получения аккредитации им нужно обязательно отработать некоторое время в медучреждениях, включенных в систему ОМС (обязательного медицинского страхования).

«В законе нет требований, где именно должны проходить отработку вчерашние выпускники. А значит они будут выбирать те медучреждения и регионы, где выше зарплата и больше льгот», — сказал Миронов.

Она добавил, что из-за этого отток молодых специалистов их бедных в благополучные регионы увеличится. По этой причине депутат призвал выделить субсидии малообеспеченным регионам, чтобы они могли обеспечить жилье выпускникам медвузов. В будущем эту меру нужно закрепить законодательно.

До этого опрос показал, что почти половина медработников сомневаются, что новая инициатива по обязательной отработке первых лет практики для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов в системе ОМС поможет решить кадровый дефицит в здравоохранении.

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