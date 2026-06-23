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Общество

Доступ к «Госуслугам» станет возможен из-за рубежа

Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к «Госуслугам» из-за рубежа
«Газета.Ru»

Российское правительство утвердило сроки, порядок и перечень стран для проведения пилотного проекта, в рамках которого граждане РФ, находящиеся за пределами страны, смогут пользоваться порталом «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС.

Эксперимент развернется на базе структур, подконтрольных МИД, а также представительств Россотрудничества в двенадцати государствах: Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца 2027 года.

Функции по технической обработке заявок от заявителей возложены на уполномоченный многофункциональный центр, расположенный в Нижегородской области. Общую координацию работ обеспечит министерство иностранных дел.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с министерством цифрового развития запускают пилотный проект по внедрению электронной книги жалоб на базе «Госуслуг». Данный сервис даст возможность пользователям в онлайн-режиме урегулировать стандартные споры с продавцами на маркетплейсах без обращения в суд.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появится тревожная кнопка.

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