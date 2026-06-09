На «Госуслугах» появится тревожная кнопка

ГД приняла закон о тревожной кнопке на «Госуслугах» для борьбы с мошенниками

Госдума во втором и третьем, окончательном, чтениях приняла закон, который вводит на «Госуслугах» тревожную кнопку. Об этом сообщает РИА Новости.

С помощью такой кнопки россияне смогут пожаловаться на мошеннические действия через портал «Госуслуги». Сигнал поступит в государственную информационную систему, а затем банки, операторы связи и полиция будут оперативно проинформированы, что человек стал жертвой преступников.

Кроме того, закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников, а также возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия, чтобы заблокировать подозрительный номер. Для этого необходимо возбуждение уголовного дела и признания вины оператора связи.

Инициатива реализовывается в рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству с декабря 2025 года, в феврале законопроект был рассмотрен в первом чтении.

Ранее в Сбере рассказали о тренде на снижение кибермошенничества.