Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через «Госуслуги»

Роспотребнадзор сообщил о создании на «Госуслугах» книги жалоб на маркетплейсы
Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Ozon и Wildberries, уточнили в Роспортебнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении.

Среди проблем, с которыми покупатели смогут обращаться через платформу, — отказ в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата, отказ в возврате стоимости товара при его возврате в тот же срок и превышение срока возврата денежных средств за отмененный заказ.

До этого россияне массово пожаловались на сервис доставки посылок от Ozon. Одна из клиенток рассказала, что часть посылки была «варварски вскрыта». Из восьми коробок не хватило четырех, а некоторые вещи пропали. Другие пользователи также столкнулись с похожими проблемами.

Ранее сообщалось, что правительство хочет добавить на «Госуслуги» опцию самозапрета на звонки из-за границы.

 
