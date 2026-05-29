Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через «Госуслуги»

Роспотребнадзор сообщил о создании на «Госуслугах» книги жалоб на маркетплейсы

Роспотребнадзор и Минцифры запустили эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, нововведение позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы с продавцами на маркетплейсах в досудебном порядке. Инициатива направлена на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Потребители смогут сообщать о проблемах с товарами ненадлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах Ozon и Wildberries, уточнили в Роспортебнадзоре. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя, отмечается в сообщении.

Среди проблем, с которыми покупатели смогут обращаться через платформу, — отказ в возврате товара в течение семи дней после покупки при соблюдении условий возврата, отказ в возврате стоимости товара при его возврате в тот же срок и превышение срока возврата денежных средств за отмененный заказ.

