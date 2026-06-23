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Общество

Средняя пенсия в России за последние два года выросла почти на 4,5 тысячи рублей

Соцфонд: средний размер пенсии россиян вырос на 4450 рублей за два года
Александр Кряжев/РИА «Новости»

За последние два года средний уровень пенсионных выплат в стране повысился на 4450 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В частности, по состоянию на 1 мая 2026 года средняя сумма пенсионного обеспечения в России достигла 25 399 рублей. Для сравнения, в мае 2024 года этот показатель равнялся 20 949 рублям. Таким образом, за двухлетний период прирост составил 4450 рублей.

В Москве средняя пенсия в мае 2026 года была зафиксирована на отметке 27 161 рубль. В том же месяце 2024 года столичные пенсионеры в среднем получали 22 261 рубль, что означает увеличение на 4900 рублей.

Наибольший средний размер пенсии в мае 2026 года наблюдался в Чукотском автономном округе — 42 264 рубля.

До этого сообщалось, что средний размер пенсии для работающих граждан в мае текущего года составил почти 24 тысячи рублей. На 1 мая 2026 года работающие пенсионеры получали в среднем 23 721 рубль.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию.

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