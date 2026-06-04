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Бизнес

«Эффект того стоит»: в Госдуме предложили новую меру соцподдержки россиян

Депутат Коломейцев предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию
Александр Кряжев/РИА Новости

Введение в России 13-й пенсии может стать хорошей социальной поддержкой, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

По мнению парламентария, эта мера наиболее важна для тех, у кого пенсия — единственный источник дохода. Например, для пожилых россиян, которых не поддерживают близкие, новая выплата может стать финансовой подушкой безопасности.

«Экономике это тоже пойдет на пользу: пенсионеры все эти деньги отнесут в магазины у дома, чтобы купить еду и другие товары первой необходимости», — сказал Коломейцев.

Депутат добавил, что 13-я пенсия поможет гражданам почувствовать заботу государства. Несмотря на то, что мера будет связана с дополнительными расходами бюджета, парламентарий считает, что «эффект того стоит». Как он отметил, таким образом поддержку получат пенсионеры, внутренний спрос и промышленность РФ.

До этого депутат Алексей Говырин назвал шесть категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Эти выплаты — компенсация за реальный ущерб здоровью на службе государству или за потерю близкого человека при исполнении воинского долга.

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