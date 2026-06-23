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Бизнес

Средний размер пенсии работающих россиян увеличился

В России средний размер пенсии работающих граждан достиг 23 721 рубля
Павел Лисицын/РИА Новости

Средний размер пенсии работающих россиян в мае этого года составил почти 24 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

По его информации, на 1 мая 2026 года работающие пенсионеры получали в среднем 23 721 рубль. В прошлом году в этот период пенсия составляла примерно 21 106 руб.

Как добавляет агентство, самые высокие выплаты в мае были в Чукотском автономном округе. Там граждане получали 39 383 руб.

До этого директор программы ФМЦ (федерального методического центра) повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова рассказала , что никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию. У таких граждан индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет страхового стажа в 15 лет, но они могут рассчитывать на выплаты по старости.

Эксперт уточнила, что в этом году получателям соцпенсии среди женщин должно быть не менее 64 лет, а среди мужчин — 69 лет. Средний размер такой выплаты сейчас составляет 16 583 руб.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию.

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