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Общество

Четыре человека выпали из лодки на реке Томь в Кузбассе

Женщина не выжила после падения в реку из маломерного судна в Кузбассе
Варвара Гертье/РИА Новости

В Кемеровской области на реке Томь из лодки выпали несколько человек. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня утром в районе села Бедарево Новокузнецкого района. Во время движения из маломерного судна на ходу выпали четыре человека, находившиеся на борту. В результате происшествия одна женщина не выжила.

Прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства инцидента, а также проводит надзорные мероприятия по факту исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

Аналогичный случай произошел накануне в Октябрьском районе ХМАО на реке Обь. Там также перевернулось маломерное судно. В это время на нем находились восемь человек. В результате опрокидывания лодки утонули два человека, один пропал без вести. В региональном СК добавили, что точное число пострадавших, а также все обстоятельства трагедии устанавливаются. СМИ уточняют, что люди плыли по реке на лодке Салют-480.

Ранее надувная лодка с людьми перевернулась на Ангаре.

 
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