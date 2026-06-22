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Общество

Граждане Германии попытались въехать в Россию по поддельным правам

Двое немцев попытались въехать в Россию с поддельными правами
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

На польских погранпереходах в Безледах и Гжехотках зафиксированы два случая, когда граждане Германии, следовавшие в Россию, предъявили поддельные водительские удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе польской погранслужбы.

19 июня на польском пункте пропуска в Безледах 35-летняя гражданка Германии, родившаяся в России, предъявила пограничникам немецкое водительское удостоверение, вызвавшее сомнения. Проверка подтвердила, что оно поддельное и выполнено по образцу оригинала. При этом женщина пояснила, что купила его через интернет примерно за €1,5 тысячи.

На следующий день в Гжехотках аналогичное нарушение выявили у 38-летнего гражданина Германии, также выходца из России, который показал итальянское водительское удостоверение, оказавшееся фальшивым. В обоих случаях возбуждены дела за использование поддельных документов. Фигуранты признали вину и согласились на штраф в 8 тысяч злотых каждый, после чего им разрешили продолжить поездку в Россию, но уже в статусе пассажиров.

В мае прошлого года на пограничном переходе Нарва эстонцы выстроились в огромные очереди ради шопинга в дешевых российских магазинах. Люди устремились в Россию в связи с низкой стоимостью продуктов и техники.

Ранее пограничники остановили жительницу Швейцарии из-за десятков чемоданов.

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