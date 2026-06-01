Пограничники остановили жительницу Швейцарии из-за десятков чемоданов

Жительница Швейцарии, возвращавшаяся из отпуска в Германии, привлекла внимание пограничников из-за необычно большого количества багажа. Об этом сообщила газета Bild.

У женщины при себе было 55 чемоданов. Каждый из них отсканировали с помощью рентгеновского аппарата. Как пишет газета, туристке пришлось выгрузить все чемоданы из автомобиля для проверки. В итоге выяснилось, что в багаже находились различные личные вещи путешественницы, и претензий к содержимому нет.

По законам Швейцарии, жители страны имеют право ввозить личные вещи без уплаты пошлин и налогов, если эти предметы ранее были вывезены ими из страны. Пограничники подтвердили, что требования законодательства нарушены не были, и разрешили туристке продолжить путь, утверждает источник.

До этого в китайском аэропорту Шэньчжэня сотрудники таможни задержали туристку, которая попыталась провезти под платьем 58 черепах. При прохождении контроля таможенники заметили подозрительные выступы и уловили неприятный запах. Осмотр показал, что к бедрам женщины скотчем были приклеены 15 красноногих черепах и 43 черепахи Германа. Оба вида находятся под международной охраной, их незаконный оборот запрещен.

Ранее россиянин пытался ввезти в ручной клади две головы крокодилов из Таиланда.