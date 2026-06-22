Волонтеры опровергли информацию о смерти мужчины, нашедшего мальчика в Ингушетии

Волонтеры, участвовавшие в поисках восьмилетнего мальчика в Ингушетии, назвали фейком информацию о смерти одного из добровольцев. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, информация о том, что скончался 19-летний юноша из Дагестана, помогавший доставать из реки тело утонувшего восьмилетнего школьника, не соответствует действительности. Поисковики опровергли эти данные и призвали не распространять фейки. Обстоятельства произошедшего с мальчиком устанавливаются.

Ребенок унесло течением 15 июня, он заметил, что его друг оказался в воде, и прыгнул в реку Сунжу, чтобы помочь ему, друг зацепился за корни деревьев и держался, пока его не заметили местные жители, а школьника унесло течением. Тело пропавшего обнаружили в 10 километрах от места происшествия.

До этого в Татарстане мужчина погиб, пытаясь спасти мальчика, упавшего в реку во время катания на сапбордах. Тела обоих были найдены в 50 метрах от берега и на глубине восьми метров.

Ранее на Москве-реке ушел под воду катер, который арендовала нетрезвая компания.