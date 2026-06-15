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Общество

В Ингушетии в реке пропал ребенок

МЧС: в Ингушетии организовали поиски пропавшего в реке ребенка
Pixabay

В реке Сунжа в городе Карабулак в Ингушетии пропал ребенок. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России на своем сайте.

«К поисково-спасательным работам привлечены четыре человека и одна единица техники Ингушского ПСО МЧС России, четыре человека и одна единица техники ПСО «24» ГКУ «ПСС Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что личность пропавшего устанавливается.

13 июня в Карелии пропал семилетний мальчик из Петербурга, отдыхавший с родителями на Ладожском озере. Семья приплыла к популярному у туристов острову Есусаарет утром 12 июня. Родители начали готовить шашлыки и в какой-то момент отвлеклись, а когда спохватились, обнаружили, что сына нигде нет. Супруги пытались искать ребенка самостоятельно, но в итоге обратились в экстренные службы.

9 июня в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа разыскивали пропавшую девочку 2016 года рождения, которая ушла гулять на озеро и не вернулась. Полицейские предпринимали все возможные меры по установлению обстоятельств произошедшего и поиску ребенка.

Ранее семья и спасатели целый день искали мальчика, спрятавшегося в собственном дворе.

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