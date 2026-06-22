Волонтер, нашедший тело восьмилетнего мальчика в реке, умер от разрыва сердца

В Ингушетии мужчина, участвовавший в поисках утонувшего в реке Сунжа восьмилетнего мальчика, умер после завершения операции из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина входил в число добровольцев, которые больше недели обследовали русло реки. . Тело ребенка обнаружили в 10 километрах от места происшествия, волонтер помогал его извлекать.

После этого он уехал обратно в Дагестан. Позже его знакомым сообщили, что мужчина скончался. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Восьмилетнего мальчика унесло течением 15 июня, он заметил, что его друг оказался в воде, и прыгнул в реку Сунжу, чтобы помочь ему, друг зацепился за корни деревьев и держался, пока его не заметили местные жители, а школьника унесло течением.

До этого в Татарстане мужчина погиб, пытаясь спасти мальчика, упавшего в реку во время катания на сапбордах. Тела обоих были найдены в 50 метрах от берега и на глубине восьми метров.

Ранее в Ингушетии нашли тело мальчика, который спасал тонувшего друга.