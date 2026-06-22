В Краснодарском крае женщина пострадала из-за падения БПЛА

В поселке Супсех под Анапой упали обломки БПЛА, пострадала женщина

Фрагменты беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Супсех под Анапой в частном секторе, в результате чего пострадала 58-летняя женщина. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По его информации, женщина получила осколочное ранение. Ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

«Также в результате падения обломков БПЛА по девяти адресам зафиксированы повреждения: выбито остекление, нарушены кровли и заборы», — сказано в сообщении.

22 июня в Горловке ДНР 15 человек пострадали в результате атаки украинского дрона на автобус. Удар БПЛА пришелся на заднюю часть и крышу «пазика», который ехал по маршруту №2.

В тот же день ребенок и женщина получили ранения в результате детонации украинского дрона в Великой Знаменке Запорожской области.

Ранее в Белгородской области от ударов БПЛА ВСУ пострадали ребенок и мужчина.