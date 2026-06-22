В Запорожской области маленький ребенок и женщина пострадали из-за дрона ВСУ

Ребенок и женщина пострадали в результате детонации украинского дрона в Великой Знаменке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«При атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребенок», — написал он.

По словам Балицкого, украинский дрон взорвался рядом с жилым домом. В результате пострадали девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения. Обе получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медучреждение.

22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.

Ранее ВСУ пытались спрятать тяжелые квадрокоптеры на крыше дома в Донецке.