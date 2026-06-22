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Общество

В США демонтируют «Аллигаторовый Алькатрас»

CBS: в штате Флорида демонтируют «Аллигаторовый Алькатрас»
Shutterstock

Находящийся в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», будет демонтирован. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники.

По их информации, 22 июня компании, которые власти штата наняли для управления «Аллигаторовым Алькатрасом», получили сообщение с требованием начать «полный демонтаж» объекта.

«Демонтаж («Аллигаторового Алькатраса». — «Газета.Ru») может занять несколько дней», — сказано в публикации CBS.

Телеканал отмечает, что на месте центра будет открыт маленький аэропорт, предназначенный для тренировок пилотов.

1 июля 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял участие в церемонии открытия центра содержания нелегалов, который окружен болотами с аллигаторами. Лагерь открыли в национальном парке Эверглейдс во Флориде на месте заброшенного учебного аэродрома. Местные чиновники назвали изолятор «Аллигатор Алькатрас».

В тот же день президент США дал совет мигрантам, как спастись от хищников в случае побега из этого центра. Глава Белого дома заявил, что желающим совершить побег нужно бежать по кривой траектории, чтобы увернуться от зубастой пасти хищников.

Ранее стало известно, кто возглавил рейтинг преступников-мигрантов в США из постсоветских стран.

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