В Воронеже в результате атаки ВСУ повреждены десятки авто

Свыше 50 авто получили повреждения из-за уничтожения высокоскоростных воздушных целей в Воронеже. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Более 50 автомобилей пострадали [в результате атаки ВСУ]», — сообщил источник.

Как уточнили в пресс-службе, обследование повреждений многоквартирных домов продолжается.

22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на представителей британского министерства обороны сообщило, что Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое планируется разместить на территории Украины. По данным издания, оно «не будет зависеть от США в плане компонентов и данных».

Ранее ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе.