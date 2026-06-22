Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Воронеже в результате атаки ВСУ повреждены десятки авто

ТАСС: более 50 автомобилей повреждено в результате атаки ВСУ на Воронеж
Shutterstock

Свыше 50 авто получили повреждения из-за уничтожения высокоскоростных воздушных целей в Воронеже. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Более 50 автомобилей пострадали [в результате атаки ВСУ]», — сообщил источник.

Как уточнили в пресс-службе, обследование повреждений многоквартирных домов продолжается.

22 июня ВСУ атаковали производственное здание одного из предприятий в Воронеже. Кроме того, беспилотники повредили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над городом несколько высокоскоростных воздушных целей. По его словам, пострадали три человека.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на представителей британского министерства обороны сообщило, что Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое планируется разместить на территории Украины. По данным издания, оно «не будет зависеть от США в плане компонентов и данных».

Ранее ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!