ВСУ ударили по детскому саду в российском регионе

Украинские военные атаковали детский сад №3 в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, ударив по генератору здания. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 20 июня.

«Очередное подтверждение того, что для Киева дети, старики, мирные жители лишь разменная монета в грязной игре», — написал он.

По его словам, уничтожив генератор, противник «сознательно лишает малышей элементарных условий для жизни и обучения». Генератор необходим для детского сада, чтобы приготовить детям еду и обеспечить нормальные условия в случае проблем с электроэнергией в регионе.

До этого Пухов обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС. Если раньше они беспорядочно сбрасывали боеприпасы с тяжелых беспилотников на припаркованные во дворах машины, то сейчас они целенаправленно атакуют микроавтобусы и небольшие грузовики с помощью FPV-дронов.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.