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Общество

В Минздраве объяснили, как россияне смогут пройти МРТ без направления врача

Минздрав: МРТ без направления врача будет доступно только в частных клиниках
wedmoments.stock/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин, передает ТАСС.

«В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ», — сказал замглавы ведомства.

Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом.

О возможности пройти МРТ без назначения врача сообщалось утром 22 июня. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги.

6 апреля издание NL Times сообщало, что в Амстердаме в онкологическом центре Антони ван Левенгука внедрили искусственный интеллект, который сократил время МРТ-сканирования с 23 до девяти минут. Новое программное обеспечение помогает ускорить преобразование данных сканера в качественные изображения, что снижает нагрузку на пациентов и повышает пропускную способность больницы.

Ранее в России в разы повысили точность диагностики «женских» заболеваний.

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