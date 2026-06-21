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Наука

В России в разы повысили точность диагностики «женских» заболеваний

Первый МГМУ: разработан метод «виртуальной гистероскопии»
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Сеченовского Университета разработали и запатентовали новый метод диагностики заболеваний эндометрия — «виртуальную гистероскопию», основанную на сочетании двухмерного и трехмерного ультразвукового исследования. Технология позволяет обнаруживать небольшие полипы, спайки и очаги аденомиоза, которые могут оставаться незаметными при стандартном обследовании и становиться причиной бесплодия, выкидышей и нарушений менструального цикла. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Заболевания эндометрия относятся к числу наиболее распространенных причин женского бесплодия. Полипы и внутриматочные спайки затрудняют прикрепление эмбриона к стенке матки, а аденомиоз, при котором клетки эндометрия прорастают в мышечный слой органа, вызывает хроническое воспаление, болезненные и обильные менструации, анемию и проблемы с зачатием. По данным исследователей, полипы эндометрия выявляются примерно у 40% женщин с бесплодием.

Как рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского Университета Дмитрий Брюнин, своевременное удаление патологических очагов значительно повышает шансы на беременность. В частности, устранение очагов аденомиоза увеличивает вероятность зачатия примерно на 60%.

Золотым стандартом диагностики считается гистероскопия — исследование полости матки с помощью эндоскопа. Метод обеспечивает высокую точность, но требует анестезии и вмешательства в полость матки, что связано с риском осложнений и периодом восстановления. Обычное двухмерное УЗИ безопаснее, однако небольшие патологические очаги могут оставаться незамеченными.

«Иногда бывают настолько маленькие очаги, что на 2D-УЗИ их попросту не видно. А этих очагов может быть достаточно, чтобы помешать женщине забеременеть», — пояснила врач ультразвуковой диагностики отделения вспомогательных репродуктивных технологий Сеченовского центра материнства и детства Елена Минашкина.

Чтобы повысить точность диагностики без инвазивного вмешательства, специалисты Сеченовского центра материнства и детства совместно с Институтом клинической морфологии и цифровой патологии проанализировали возможности трехмерной реконструкции матки. По словам Дмитрия Брюнина, пилотное исследование показало, что сочетание 2D- и 3D-УЗИ наиболее эффективно для выявления аденомиоза и определения расположения патологических очагов. Чувствительность метода составила 84%, тогда как для МРТ этот показатель достигал 78%, а для стандартного трансвагинального УЗИ — 74%.

Дополнительные исследования, проведенные совместно с другими медицинскими и научными центрами, показали преимущества трехмерной визуализации и при диагностике полипов эндометрия. Как рассказала Елена Минашкина, 3D-УЗИ значительно чаще выявляет такие образования, а вероятность ложного результата оказывается в 4,4 раза ниже по сравнению с двухмерным исследованием.

По итогам работы ученые пришли к выводу, что наибольшую диагностическую точность обеспечивает именно комбинация двухмерного и трехмерного УЗИ, поскольку эти методы взаимно дополняют друг друга.

Ранее российские ученые создали виртуальную модель иммунитета для поиска новых лекарств.

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