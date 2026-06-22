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Общество

С 1 сентября в РФ изменятся требования к прохождению МРТ

ТАСС: в РФ МРТ с 1 сентября можно будет делать без направления лечащего врача
Константин Михальчевский/РИА Новости

С 1 сентября Магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно будет сделать без направления от лечащего врача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава РФ.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги.

6 июля издание NL Times сообщало, что в Амстердаме в онкологическом центре Антони ван Левенгука внедрили искусственный интеллект, который сократил время МРТ-сканирования с 23 до девяти минут. Новое программное обеспечение помогает ускорить преобразование данных сканера в качественные изображения, что снижает нагрузку на пациентов и повышает пропускную способность больницы.

До этого ученые из Калифорнийский университета в Лос-Анджелесе выяснили, что на МРТ сердца могут проявляться признаки повышенного риска некоторых видов рака за годы до постановки диагноза.

Ранее ученые обнаружили у инсульта аномальное влияние на мозг.

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