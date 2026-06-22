Россияне назвали Маргариту самой красивой героиней русской литературы

Книжная сеть «Буквоед» и компания ESTEL провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты» (28,9% голосов), Наташа Ростова из «Войны и мира» (18,0%), Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (17,8%), Анна Каренина (15,9%) и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины» (9,2%).

Маргарита победила с большим отрывом — почти на 11 процентных пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов.

«Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представления читателей о женской привлекательности», — пояснила бренд-директор «Буквоеда» Татьяна Щербина.

Мужчины и женщины оказались единодушны. У обоих полов первое место заняла Маргарита. Ей отдали предпочтение 31,2% женщин и 23,4% мужчин. На второе место женщины поставили Татьяну Ларину, мужчины — Наташу Ростову.

«Лидерство Маргариты вполне объяснимо. Представляя героиню, мы вспоминаем ее магнетический образ: темные кудри, строгое черное пальто, элегантные шляпки. Но читатели голосовали вовсе не за внешнее совершенство», — комментирует Александра Юдина из отдела маркетинга ESTEL.

Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте — обаяние (40%), на третьем — искренность (38%).

«Россияне воспринимают красоту женского образа в литературе гораздо шире, чем внешнюю привлекательность. Ум, искренность, харизма и независимость оказались важнее традиционных представлений о красоте», — подчеркнула Татьяна Щербина.

По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности — внутренняя свобода, смелость, уверенность, жертвенность и милосердие.

«Выбор читателей отражает вечную истину — внешняя красота обретает подлинную притягательность, только когда становится продолжением богатого внутреннего мира», — констатировала Александра Юдина.

За пределами первой пятерки голоса распределились между Настасьей Филипповной («Идиот»), Ассоль («Алые паруса»), Элен Курагиной («Война и мир»), Машей Мироновой («Капитанская дочка»), Ларой («Доктор Живаго») и Ларисой Огудаловой («Бесприданница»). Среди читателей до 24 лет особенную популярность завоевала Татьяна Ларина, среди старшего поколения уверенно лидирует Маргарита.

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