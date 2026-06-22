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Общество

Россиян предупредили о вреде синтетики летом

Врач Демьяновская: летом синтетическая одежда способствует перегреву
Shutterstock

В жару одежда из синтетических материалов может не только доставлять дискомфорт, но и вредить здоровью, поскольку хуже пропускает воздух и затрудняет испарение пота. Исключение составляет лишь специализированная спортивная форма. Об этом в интервью RT сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«На поверхности кожи создается влажная и теплая среда, которая способствует раздражению и размножению микроорганизмов, а также мешает терморегуляции», — отметила специалист.

Что касается головных уборов, под шляпой из синтетики будут быстрее накапливаться тепло и влага, повышая риск теплового удара, добавила она.

Врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва до этого объяснила, как действовать при тепловом ударе.

Она посоветовала быстро снять с пострадавшего тесную одежду и обеспечить доступ свежего воздуха. Затем нужно охладить тело с помощью влажных прохладных полотенец или вентилятора.

При этом, по словам врача, не стоит принимать медикаменты при ухудшении самочувствия без назначения. Допускаются лишь обезболивающие препараты, если нет противопоказаний.

Ранее эксперт рассказал, как выбирать палатку, чтобы не получить тепловой удар.

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