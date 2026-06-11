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Наука

Как выбирать палатку, чтобы не получить тепловой удар в жару, рассказала врач

Врач Серебрякова: в жару в палатке тепловой удар можно получить за полчаса
dcurzon/Shutterstock/FOTODOM

Палатка работает по принципу парника: солнечные лучи проходят через ткань, нагревают воздух и предметы внутри, но тепло не может свободно выйти наружу. В таких условиях получить тепловой удар можно за 15-30 минут. Чтобы этого не допустить, важно правильно выбирать палатку, – рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова.

«Критичны два фактора: цвет и состав ткани. Темные синтетические материалы (полиэстер, нейлон без светоотражающего покрытия) активно поглощают инфракрасное излучение и быстро нагреваются. Эксперименты подтверждают: синтетика поглощает больше тепла, чем хлопок или светлые натуральные ткани. Светлая парусина или ткани с серебристым напылением отражают солнечные лучи и остаются прохладнее. Вывод: если планируете отдых в жару, выбирайте палатки светлых тонов с вентиляционными вставками», — объяснила доктор.

По ее словам, в закрытой палатке на прямом солнце первые признаки перегрева (слабость, головная боль, жажда) могут появиться уже через 15–30 минут. У детей, пожилых людей и тех, кто принимает некоторые лекарства (диуретики, антигистаминные), риск выше, а реакция организма – быстрее.

«Тепловой удар — неотложное состояние. Пока ждете скорую: перенесите человека в тень, расстегните одежду, приложите холод к голове и шее, давайте воду маленькими глотками, если человек в сознании. Чтобы этого не допустить, мало правильно выбрать палатку, нужно организовать вентиляцию. Используйте все вентиляционные отверстия: верхние клапаны, боковые сетки. Они создают конвекционный поток: теплый воздух уходит вверх, прохладный заходит снизу. Открывайте двери или окна с противоположных сторон, – это обеспечивает сквозняк и эффективнее охлаждает пространство. Ставьте палатку в тени деревьев или используйте дополнительный тент-навес светлого цвета – это снижает нагрев ткани на 12–17 °С. Не ночуйте в полностью закрытой палатке: даже в прохладную ночь конденсат и выдыхаемый углекислый газ ухудшают микроклимат», — заключила врач.

Ранее врач объяснил, как перепад температур вызывает боль в горле за 10–15 минут.

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