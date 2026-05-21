Россиянам объяснили, как действовать при тепловом ударе

Врач Говтва: при тепловом ударе нужно охладить тело с помощью обтирания

В период жары особенно важно помнить правила, которые помогут оказать первую помощь при тепловом ударе. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава МО Анна Говтва.

«Солнечный или тепловой удар возникает при длительном воздействии высокой температуры на организм, сопровождается головной болью, слабостью, тошнотой, головокружением, иногда нарушением сознания. При первых признаках важно немедленно прекратить воздействие жары, найти тень или заходить в прохладное помещение», — предупредила специалист.

Она добавила, что сразу после этого необходимо снять с пострадавшего тесную одежду и обеспечить доступ свежего воздуха. Затем нужно охладить тело с помощью влажных прохладных полотенец, обтирания или вентилятора.

При этом, по словам врача, не стоит принимать медикаменты при ухудшении самочувствия на жаре без назначения. Допускаются лишь обезболивающие препараты, если нет противопоказаний.

Эксперт подчеркнула, что если человек получил тепловой удар, важно действовать быстро и спокойно. В случае потери сознания или судорог необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, до приезда которой следует предотвращать перегрев пострадавшего и поддерживать его жизненные функции.

Дерматовенеролог, косметолог Полина Круглова до этого предупреждала, что чрезмерное пребывание на солнце провоцирует острое воспаление кожи, разрушает коллаген, а также вызывает появление морщин и пигментных пятен. Помимо этого, по ее словам, избыток ультрафиолета повышает риск развития рака кожи, поэтому даже во время прогулок в городе необходимо защищать кожу от такого воздействия.

