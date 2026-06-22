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Общество

В Псковской области нашли сейф с артефактами Великой Отечественной войны

Хабиров: под Псковом нашли сейф с документами времен Великой Отечественной войны
Максим Блинов/РИА Новости

Поисковые отряды обнаружили в болоте в Псковской области армейский сейф с документами и знаменем времен Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров, сообщили в пресс-службе его администрации.

Там заявили, что поисковики ведут работы на местах боев 170-й стрелковой дивизии, отправленной на фронт 23 июня 1941 года. Сейф они обнаружили недалеко от деревни Сомино Невельского округа. Внутри него были документы 210-го отдельного батальона связи, входящего в состав дивизии, а также письма, военная литература и знамя.

«Сама по себе эта находка — уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать», — приводит слова Хабирова пресс-служба.

Он отметил, что речь идет об огромном материале, который позволит открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.

До этого поисковые отряды обнаружили в горах Крыма фрагменты советского танка Т-34.

Ранее поисковики нашли два советских самолета времен ВОВ под Новгородом.

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