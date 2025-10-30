В Крыму поисковики раскопали легендарный советский танк

Участники поисковых отрядов «Бельбек» и »Севастополь» обнаружили в горах Крыма фрагменты советского танка Т-34. Об этом сообщается в паблике поисковиков в соцсети «ВКонтакте».

Фрагменты боевой машины были найдены при раскопках на горе Каратау, где в 1944 году шли бои с немецко-фашистскими захватчиками. Поисковики предположили, что танк принадлежал принадлежал 19-му танковому корпусу, который освобождал Севастополь. Судя по характеру повреждений, машина подорвалась на мине, считают специалисты.

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Являлся самым массовым танком своей эпохи. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли T-34 одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.

В прошлом году поисковики нашли в Старорусском районе Новгородской области два советских самолета времен ВОВ — бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5. Специалисты обратились к экспертам архивного поиска, чтобы установить личность летчика.

Ранее во Владивостоке танки Т-34 стали участниками парада Победы.