Поисковики нашли два советских самолета времен ВОВ под Новгородом

Два советских самолета времен Великой Отечественной войны нашли поисковики в Старорусском районе Новгородской области. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «Скиф-Сокол. Поисковые отряды».

В публикации уточнили, что это советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5. Поиски в лесах продолжаются, несмотря на то, что осенняя Вахта памяти в регионе закончилась почти месяц назад.

«Второй, как оказалось, очень редкий в наших краях Ла-5. <…> Найден номер двигателя, предполагаемое место захоронения пилота», — говорится в сообщении.

Поисковики обратились к экспертам архивного поиска, чтобы установить имя летчика. Весной в Старорусском районе поисковики обнаружили части другого советского истребителя ЛаГГ-3 и останки летчика, личность которого удалось установить по номеру двигателя.

Накануне в Ленобласти мужчина начал копать на своем участке и обнаружил минометную мину.

Ранее неизвестный оставил боеприпас времен ВОВ на воинском мемориале в Подмосковье.