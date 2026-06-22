Семейную пару обвинили в мошенничестве в отношении 1472 россиян

В Чувашии мужа и жену обвинили в мошенничестве почти на 870 млн рублей

В Чувашии мужа и жену обвинили в мошенничестве в отношении 1472 граждан. В результате действий супругов было похищено почти 870 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, обвиняемые с декабря 2008-го по июнь 2020 года, являясь учредителями и руководителями аффилированных друг другу восьми юридических лиц, находясь на территории Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области, похитили денежные средства людей под видом принятия их по договорам займа и выплаты процентов в размере от 4% до 60% на общую сумму более 867 млн рублей.

Как заявили в прокуратуре, эти юрлица не осуществляли деятельность. По данным ведомства, в дальнейшем обвиняемые в целях легализации дохода, полученного преступным путем, совершили финансовые операции по покупке семи объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму свыше 27 млн рублей.

Супругам предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ , пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). На их имущество наложен арест на сумму более 27 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать и дочь обворовывали знакомых мужчин и получили условные сроки. Смольнинский районный суд огласил приговор двум женщинам, признанным виновным в кражах с банковских счетов.

Ранее россиянин похитил более 9 млн рублей на махинациях с маткапиталом.