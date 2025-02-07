Россиянин похитил более 9 млн рублей на махинациях с маткапиталом

В Приморье осудили члена ОПГ за махинации с маткапиталом на 9 млн рублей

В Приморье суд признал виновным 31-летнего члена преступной группы, которая занималась обналичиванием материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2019-2022 годах мужчина, действуя вместе с сообщниками, подыскивал в регионе владелиц сертификатов и убеждал их, что часть средств они могут получить наличными. Чтобы создать формальные условия для вложения капитала, злоумышленники заключали с женщинами фиктивные договоры займа с кредитными кооперативами на строительство домов на участках в разных регионах РФ.

Полученные от государства средства якобы для возведения жилья в действительности шли в карман мошенникам. Подобным образом сообщники похитили 9,5 млн рублей.

Мужчину приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Расследование уголовного дела в отношении подельников осужденного продолжается.

Ранее стало известно, что россияне нашли новый способ обналичить маткапитал.