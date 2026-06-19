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Общество

В Петербурге мать и дочь получили сроки за то, что обманывали мужчин на деньги

В Петербурге осудили мать и дочь, которые украли у мужчин более 400 тыс. рублей
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мать и дочь обворовывали знакомых мужчин и получили условные сроки, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Смольнинский районный суд огласил приговор Софье и Нике Полежаевым, признанным виновным в кражах с банковских счетов.

В марте 2025 года в квартире дома по улице Рубинштейна женщины тайно похитили 89 тыс. рублей с банковских счетов потерпевшего Д. Софья отвлекала мужчину, а Ника, воспользовавшись тем, что за ее действиями не наблюдают, перевела деньги на свой счет из мобильного банка.

Несколько дней спустя воровки оказались в гостях у другого мужчины. Софья получила доступ к его телефону и похитила 150 тыс. рублей, совершив два перевода, а затем перевела себе еще 200 тыс.

Она признала вину лишь частично, заявив, что не помнит событий, так как находилась в состоянии опьянения. Ника поддержала дочь, утверждая, что все средства были отданы потерпевшими добровольно.

Суд назначил девушке 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а ее матери — 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее россиянка украла ювелирку на 1,3 млн рублей, обманув сервис доставки.

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