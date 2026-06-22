В Архангельске мужчина лишился руки после взрыва гранаты

МВД: три человека пострадали при взрыве гранаты в Архангельске

Три человека пострадали в результате взрыва гранаты в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода Архангельска. Об этом сообщили в УМВД России по Архангельской области.

По данным полиции, мужчина и женщина распивали спиртные напитки возле гаражей, когда к ним подошел их знакомый, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел словесный конфликт. Мужчина начал угрожать взорвать принесенную с собой гранату, после чего произошла детонация.

В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы. У предполагаемого инициатора конфликта зафиксирована травматическая ампутация правой руки на уровне локтевого сустава. Второй мужчина получил множественные ранения различных частей тела. Женщина незначительно пострадала и отказалась от госпитализации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

До этого в Новой Москве ребенок пострадал после взрыва самодельной гранаты. По данным журналистов, несовершеннолетний шел по улице и поднял взрывное устройство, после чего раздался хлопок. Мальчик получил ожог сетчатки глаза.

Выяснилось, что гранату сделали подростки, они же оставили ее на улице и скрылись. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. По словам местных жителей, ранее эта компания уже устраивала подобные «розыгрыши».

Ранее в Новосибирской области второклассник принес гранату на урок.