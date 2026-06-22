Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Архангельске мужчина лишился руки после взрыва гранаты

МВД: три человека пострадали при взрыве гранаты в Архангельске
Shutterstock/FOTODOM

Три человека пострадали в результате взрыва гранаты в поселке Цигломень в районе Кирпичного Завода Архангельска. Об этом сообщили в УМВД России по Архангельской области.

По данным полиции, мужчина и женщина распивали спиртные напитки возле гаражей, когда к ним подошел их знакомый, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел словесный конфликт. Мужчина начал угрожать взорвать принесенную с собой гранату, после чего произошла детонация.

В результате происшествия пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы. У предполагаемого инициатора конфликта зафиксирована травматическая ампутация правой руки на уровне локтевого сустава. Второй мужчина получил множественные ранения различных частей тела. Женщина незначительно пострадала и отказалась от госпитализации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

До этого в Новой Москве ребенок пострадал после взрыва самодельной гранаты. По данным журналистов, несовершеннолетний шел по улице и поднял взрывное устройство, после чего раздался хлопок. Мальчик получил ожог сетчатки глаза.

Выяснилось, что гранату сделали подростки, они же оставили ее на улице и скрылись. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. По словам местных жителей, ранее эта компания уже устраивала подобные «розыгрыши».

Ранее в Новосибирской области второклассник принес гранату на урок.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!