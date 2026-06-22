В Москве в руках у мальчика взорвалась найденная граната

В Новой Москве у школьника в руках взорвалась граната

В Новой Москве ребенок пострадал после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает «112».

По данным канала, несовершеннолетний шел по улице и поднял ее, после чего раздался хлопок.

«Предварительно, мальчик получил ожог сетчатки глаза. Сейчас его осматривают медики», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что гранату сделали подростки, они же оставили ее на улице и скрылись. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

По словам местных жителей, ранее эта компания уже устраивала подобные «розыгрыши». Одна девушка якобы состоит на учете в ПДН.

Как сообщает «Осторожно, Москва», мальчику семь лет. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Подобный случай до этого произошел в Перми. Молодой человек заметил на улице сверток с купюрами и поднял, но после этого раздался звук взрыва.

Во время инцидента школьник получил легкие ожоги. Как полагают полицейские, внутри пачки денег находилось устройство, схожее с химической ловушкой.

Ранее в Крыму у школьника в руках взорвалась граната, которую он нашел во время прогулки.