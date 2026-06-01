В Новосибирской области второклассник принес гранату на урок

Mash: в Новосибирской области школьник принес гранату на урок
Telegram-канал «Mash Siberia»

В Покровке Новосибирской области второклассник устроил переполох в школе, мальчик принес на урок боеприпас. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Где ребенок взял гранату — не сообщается, известно, что на место происшествия выезжали экстренные службы. Выяснилось, что в гранате нет запала, боеприпас не представлял опасности для людей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого Двое подростков пострадали при взрыве петарды в школе на юге Москвы. Двое учеников принесли с собой в учебное учреждение петарды и взорвали их. В результате подростки получили травмы рук. В школу незамедлительно вызвали скорую помощь, пострадавших доставили в детскую больницу имени Филатова. Медики оценили их состояние как стабильное, угрозы для жизни нет. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в украинской школе во время урока взорвалась граната.

 
