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Общество

Матери из Кузбасса, бросившей семилетнего сына в машине на жаре, предъявили обвинение

СК предъявил обвинение матери мальчика, умершего от жары в машине
Sergii Kozii/Shutterstock/FOTODOM

Жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение по факту гибели семилетнего сына, которого она оставила в запертой машине в жару. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

После гибели ребенка следователи возбудили два уголовных дела, мать мальчика обвиняют в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

Инцидент произошел в Таштаголе, 41-летняя женщина отправилась выбирать путевки на отдых и оставила семилетнего сына в запертой машине. Несовершеннолетний находился в раскаленном салоне авто около трех часов. Вернувшись, мать вызвала сыну скорую помощь, в больнице ребенок впал в кому. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

До этого москвичка оставила младенца в коляске на солнце на несколько часов и ушла пить. Спустя почти два часа очевидцы обратили внимание, что младенца никто не забирает. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков, последние направили мальчика в больницу.

Ранее женщина забыла отвезти дочь в садик и оставила в машине в +40°C на весь день.

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