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Общество

Москвичка оставила младенца в коляске на солнце на несколько часов и ушла пить

Mash: в Подмосковье оставленный матерью на солнце младенец попал в больницу
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Подмосковья оставила ребенка на солнце и ушла отдыхать. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в Котельниках. Женщина забыла двухмесячного ребенка в коляске на улице и ушла выпивать на пикнике.

Спустя более двух часов очевидцы обратили внимание, что младенца никто не забирает. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков, последние направили мальчика в больницу.

«Его состояние оценивается как средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

Полицейские задержали мать. В ее действиях усмотрели признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

До этого в Кузбассе другая мать оставила семилетнего сына в машине и отправилась выбирать путевки. Когда она вернулась, мальчик уже был без сознания.

Сначала женщина утверждала, что отсутствовала не более 20 минут, но выяснилось, что в запертой машине ребенок находился около трех часов.

Ранее женщина забыла отвезти дочь в садик и оставила в машине в +40°C на весь день.

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