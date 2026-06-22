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Общество

В России предложили учредить праздник для вернувшихся из-за рубежа россиян

В Центральном Агентстве Миграции предложили учредить День возвращения в Россию
teal sun/Shutterstock/FOTODOM

Доля соотечественников, возвращающихся в Россию после жизни за рубежом, за год выросла почти в два раза. На этом фоне Центральное Агентство Миграции направило президенту России Владимиру Путину официальное обращение с предложением учредить новую памятную дату — День возвращения соотечественников в Россию, который предлагается ежегодно отмечать 23 июня.

«Газета.Ru» ознакомилась с содержанием предложения.

По данным МВД России, с момента запуска Государственной программы добровольного переселения в Россию переехали уже более 1,2 млн человек. В 2025 году на учет в рамках программы были поставлены около 26,7 тыс. участников и членов их семей.

В Агентстве считают, что речь идет не о разовых случаях, а о формировании устойчивого тренда на возвращение в Россию людей, которые долгие годы проживали за рубежом.
При этом сегодня растет доля именно репатриантов — людей, сознательно возвращающихся в Россию после длительного проживания за рубежом. Если в первом квартале 2025 года они составляли 18,7% участников программы, то за аналогичный период 2026 года их доля увеличилась почти вдвое — до 38,8%.

Исследование Центрального Агентства Миграции также фиксирует рост интереса к переезду со стороны русскоязычных жителей стран Запада. В 2025 году специалисты агентства провели консультации более чем для 47 тысяч семей, рассматривающих получение российского гражданства и переезд в Россию. Наибольшее число обращений поступило из Германии — 61% от общего количества запросов среди западных стран.

По данным агентства, среди основных причин возвращения соотечественники называют желание воспитывать детей в России, вопросы безопасности, сохранение культурной и языковой идентичности, а также стремление вернуться на историческую Родину после многих лет жизни за рубежом.

Выбор даты имеет символическое значение. 22 июня 2006 года был подписан Указ президента Российской Федерации №637, которым была утверждена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Уже 23 июня программа вступила в силу, открыв миллионам людей возможность вернуться в Россию.

В случае поддержки инициативы предлагается ежегодно проводить федеральные и региональные мероприятия, посвященные возвращению соотечественников: встречи с семьями переселенцев, консультационные площадки с участием профильных ведомств, общественные форумы, просветительские проекты и публикации историй людей, которые вернулись в Россию и начали здесь новую жизнь.

По мнению авторов инициативы, новая памятная дата позволит привлечь внимание к вопросам возвращения соотечественников, их интеграции и поддержки, а также станет символом связи России с миллионами людей, сохраняющих культурную и историческую принадлежность к стране независимо от места проживания.

Ранее были раскрыты причины возвращения релокантов в Россию.

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