На Бали несколько россиян сгубило местное вино

Три человека не выжили и не менее четверых пострадали из-за вина, купленного на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, данный напиток, в состав которого предположительно входит метанол, все еще можно найти на полках магазинов.

Среди пострадавших оказался москвич, несколько недель назад купивший вино в M-mart в центре Убуда. Он выпил всего два бокала, но утром не смог встать с кровати, несколько часов его непрерывно рвало.

Фотограф Анна тоже употребила вино, по бокалу с подругой, — девушкам было плохо в течение трех дней, которые они провели в кровати.

«Другой туристке повезло меньше — после бокала она потеряла сознание за рулем скутера. Итог — минус шесть зубов, перелом челюсти в трех местах и парализованная часть лица», — говорится в публикации.

Кроме того, в 2008 году в результате употребления данного вина не выжила Елена Махова. Она привезла напиток с острова домой и распила его вместе с друзьями. Вторым человеком, для которого распитие окончилось трагично, оказался россиянин Андрей. В прошлом году он попал в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. Позже выяснилось, что это было местное вино.

31 мая 50-летняя Анна прибыла вместе с другом на индонезийский остров. На следующий день женщина выпила местное вино. 2 июня она почувствовала резкое ухудшение самочувствия. У нее появились проблемы с дыханием, озноб и тошнота. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии и впала в кому. Близкие предполагают, что причиной могло стать отравление метанолом. Спустя три недели россиянка перестала подавать признаки жизни.

Ранее россиянину вернули зрение после отравления индонезийским вином с метанолом.