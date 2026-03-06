Размер шрифта
Россиянину вернули зрение после отравления индонезийским вином с метанолом

В Казани врачи впервые вернули зрение пациенту после отравления метанолом
Городская клиническая больница №7 Казани/VK

В Казани врачи городской клинической больницы № 7 впервые в России вернули зрение мужчине, который полностью ослеп после отравления метанолом, пациент отравился поддельным вином в Индонезии. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мужчина отдыхал в Индонезии и перед вылетом домой выпил местного вина. На следующий день он почувствовал сильное недомогание, рвоту, слабость и головокружение. Перелет дался с трудом. В Казани он слепнуть на правый глаз и обратился к врачам. Сначала мужчина попал в инфекционную больницу, где исключили ботулизм.

На третьи сутки его доставили в отделение острых отравлений ГКБ № 7. Анализы подтвердили отравление метанолом. Зрение ухудшалось, правый глаз почти не видел. Медики предупредили, что зрение может не восстановиться. Спустя три дня после начала лечения пациент увидел свет от часов, через несколько дней начал различать текст. На десятый день зрение восстановилось почти полностью. Пациента выписали, инвалидности удалось избежать.

Ранее в Омске школьник ослеп на один глаз, повторив химический опыт из сети.

 
