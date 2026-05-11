Россияне ринулись за товарами для комфортного отдыха на даче

По итогам марта–апреля 2026 года покупки россиянами товаров для комфортного отдыха на даче выросли до 2,3 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру».

По их словам, увеличение спроса может быть связано со сменой интересов потребителей: дача все чаще рассматривается не как место для работы, а как пространство для досуга.

Продажи детских и спортивных площадок увеличились более чем в 2 раза по России. Наиболее активный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону (в 3 раза), Челябинске (в 2 раза), Москве и Санкт-Петербурге (в ~2 раза в каждом регионе).

Продажи товаров для бани увеличились в 1,1 раза среди россиян. Наибольший рост спроса зафиксирован в Краснодаре — более чем в 6 раз. Востребованность таких товаров также увеличилась в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре (по 1,6 раза), в Санкт-Петербурге (в 1,2 раза), Перми и Москве (по 1,1 раза).

Спрос на батуты вырос в 1,1 раза за первые два месяца весны. Наибольшее увеличение продаж отмечено в Челябинске (в 4 раза) и Ростове-на-Дону (в 3 раза). Интерес к таким товарам также вырос в Санкт-Петербурге (в 1,6 раза), Краснодаре (в 1,5 раза) и Москве (в 1,2 раза).

Спрос на бассейны для дачи больше всего увеличился в Волгограде и Омске (по ~3 раза), а также в Краснодаре (в 2 раза). Рост интереса в 1,5 раза отмечен в Новосибирске и Москве. В то же время увеличились продажи пляжных аксессуаров: в Санкт-Петербурге — в 1,4 раза, в Казани — в 1,3 раза, в Екатеринбурге — в 1,2 раза.

Ранее сообщалось, что каждый семнадцатый опрошенный россиянин живет на даче круглый год.