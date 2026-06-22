Россиянам посоветовали начинать искать работу летом

Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренция среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

«Если человек долго работал и чувствует сильную усталость, ему кажется логичным использовать лето как период большого отпуска — не две недели, а месяц или даже несколько месяцев, чтобы восстановиться», — объяснила Курбанова.

Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, в который на рабочем месте могут отсутствовать как рекуртеры, таки и руководители, принимающие участие в согласовании кадров.

При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона.

Помимо этого, по словам эксперта, соискателям следует учитывать специфику своей отрасли. В некоторых сферах подготовка к пиковым нагрузкам стартует заранее. Так, например, образовательные учреждения усиливают команды перед началом учебного года. Спрос на персонал летом также растет в туризме, гостиничном бизнесе, логистике, общественном питании и в других подобных сферах.

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