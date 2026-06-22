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Общество

Правительство Оренбургской области сообщило о подтоплениях в регионе

В Оренбургской области из-за сильных дождей подтоплены более 100 домов
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Бугуруслане, Асекеевском, Бугурусланском и Матвеевском районах Оренбургской области из-за сильных дождей подтоплены жилые дома. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в канале на платформе «Макс».

Там уточнили, что всего на территории четырех муниципальных образований оказались подтоплены 106 жилых домов. Из зоны подтопления эвакуированы 32 человека, пятеро из которых — дети.

Для мониторинга обстановки в зону подтопления направлены группа беспилотной авиации и оперативная группа ГУ МЧС по Оренбургской области. Все региональные службы переведены в режим повышенной готовности, а в Бугуруслане введен режим чрезвычайной ситуации.

В Оренбургской области уже несколько дней продолжаются сильные дожди, местами за сутки выпадает до трех месячных норм осадков, и, по прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение из-за продолжительных ливней будет действовать в регионе с 22 по 25 июня.

16 июня в Краснодарском крае жители хутора Урма и села Гвардейского эвакуировали из-за разлива реки Кубань. На территории четырех сельских поселений — Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского — с 15 июня действовал режим ЧС.

Ранее мощные ливни обрушились на несколько российских регионов.

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