Два населенных пункта в Краснодарском крае эвакуируют из-за разлива Кубани

В Краснодарском крае жители хутора Урма и села Гвардейского готовятся к эвакуации из-за разлива реки Кубань. Об этом сообщила администрация Крымского района на своем официальном сайте.

На территории четырех сельских поселений — Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского — с 15 июня действует режим ЧС. Основная угроза исходит от 90-метрового проранаУзкий проток, пролив или специально оставленный проход в русле реки, дамбе или плотине в районе хутора Западного.

Ремонт дамбы, по оценкам экспертов, станет возможен только после снижения уровня воды в Кубани. Он продолжает подниматься из-за обильных осадков, периодически выпадающих в регионе с конца мая. По данным Краснодарского ЦГМС, 16-17 июня в крае ожидается сильный дождь, ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с.

Вода уже залила свыше 4,7 тысячи гектаров сельхозземель, из которых более трети засеяно пшеницей. В Троицком сельском поселении затоплены хутор Западный и СНТ «Йодник», под угрозой находятся населенные пункты Кеслеровского и Южного сельских поселений.

Спасатели и коммунальные службы перекачивают воду мощными насосами, укрепляют берега временными дамбами и ведут круглосуточный мониторинг. На месте работают глава района Станислав Казанжи, сотрудники МЧС, Кубань-СПАСС, Кубаньмелиоводхоза, казаки и полиция.

Ранее мощные ливни обрушились на несколько российских регионов.