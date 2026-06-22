НЛО заметили в небе над Омской областью

Руководитель Омского планетария и астроном Владимир Крупко сообщил, что наблюдал в небе НЛО. Фотографии, на которых запечатлен объект, он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Неизвестный объект попал в его объектив в районе лагеря «Агат» в Нижнеомском районе.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал он.

Своими мыслями по поводу того, что это за объект, ученый не поделился.

В логе «Агат» астрономы под руководством Крупко ведут обширные наблюдения. В этот раз они наблюдали за сближением Венеры, Луны и Юпитера. Крупко рассказал, что только со второй ночи погода дала наблюдать соединение Луны с Венерой. Юпитер же оказался недоступен из-за облаков у горизонта.

В мае газета New York Post со ссылкой на бывшего исследователя программ, финансировавшихся ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа писала, что США обнаружили четыре различных вида инопланетной жизни после крушений НЛО.

Ранее Пентагон опубликовал финальную порцию секретных материалов об НЛО.