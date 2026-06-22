В Эстонии нашли БПЛА со взрывчаткой, участвовавший в налете на Россию

В Эстонии нашли беспилотник, который принимал участие в атаке ВСУ на регионы России. Дрон был начинен 5 кг взрывчатки, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.

По его словам, речь может идти об одном из БПЛА, упавших на эстонской территории 3 июня, когда в республике объявили предупреждение о воздушной угрозе. Украинские беспилотники уже неоднократно проникали в воздушное пространство Эстонии.

«Местный житель, отправившийся на покос травы, около двух недель назад нашел на поле в волости Рыуге дрон со взрывчатым веществом. По всей видимости, беспилотник упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию», — сказано в публикации со ссылкой на Пуусеппа.

2 июня премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украина не может гарантировать своим союзникам, что ее дроны не попадут на их территорию, так как БПЛА могут отклониться от курса «в непредсказуемом направлении».

Ранее Эстония впервые сбила беспилотник ВСУ над своей территорией.