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Общество

Петербурженке, которую облил кислотой бывший сожитель, пришлось удалить глаз

78.ru: в Петербурге врачи удалили глаз девушке, которую облил кислотой бывший
78 | Новости Петербурга/MAX

В Петербурге девушке, которую бывший сожитель облил кислотой, врачи удалили глаз из-за тяжелого ожога роговицы. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавшую уже перевели из реанимации в обычную палату. Девушка начала самостоятельно ходить, ей делают перевязки и готовят к операциям по восстановлению лица и кожи. Лечение и реабилитация займут еще несколько месяцев. По словам отца пострадавшей, родственники бывшего парня не навещали его дочь и не выходили на связь, хотя ранее обещали помочь.

Нападение произошло в конце мая, молодой человек вооружился пистолетом, газовым баллончиком, ножом и азотной кислотой. он вылил химикаты девушке на голову, лицо, шею и руки. Злоумышленника арестовали, он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться».

До этого в Татарстане мужчина зверски избил возлюбленную. Прямо на улице он стал наносить удары и прыгать на ее лице, когда та потеряла сознание. Его задержали.

Ранее женщина получила ножевое ранение в шею в башкирском зоомагазине.

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