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Общество

У берегов Севастополя произошло десятое за день землетрясение

В Черном море у берегов Севастополя зафиксировано десятое за день землетрясение
Spiridonov Oleg/Shutterstock

В Черном море у берегов Севастополя зафиксировано десятое за 22 июня землетрясение. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

По ее словам, три из произошедших землетрясений были ощутимыми. Магнитуда последнего из них составила 4.1.

Утром 22 июня у берегов Севастополя были зарегистрированы семь землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,4 произошел в Черном море примерно в 30 км от побережья.

Как рассказали жители Севастополя, они ощутили последствия сейсмической активности в разных районах города. По их словам, в квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что два из семи землетрясений ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов зафиксировано не было.

Ранее землетрясение сдвинуло Японию.

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